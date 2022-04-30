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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام 150 كيلو أغذية وتحرير 15 محضرا واغلاق 3 منشآت بالسويس

إعدام 150 كيلو أغذية
إعدام 150 كيلو أغذية بالسويس

 قامت إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بحملةٍ مكبرة على المنشآت الغذائية الخاصة ببيع الفسيخ والرنجة والمخابز الافرنجية لبيع الكعك والبسكويت  وذلك لتأمين وصول منتجات آمنه للمواطنين .

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس أن الحملة طالت 8 منشآت وقد أسفرت عن إعدام  150 ك أغذية مختلفه بسبب التغيير في الخواص الطبيعية وظهور علامات تلف وفساد ، مشيراً لتحرير 5 محاضر نظافة والتوصية بأغلاق 3 منشآت لعدم وجود رخصة بالإضافة إلى التوصية بإغلاق 2 منشأه لتسببها في خطر داهم علي الصحة العامه وتحرير 11 محضر شهاده صحيه ، 

فيما وقد أشار «الحفناوى» لإستمرار قيام الشئون الوقائية تحت رئاسة الدكتوره ماري صبحى ، بتنفيذ حملات مراقبة علي الأغذية وذلك لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن . 

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