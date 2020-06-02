محافظة السويس: خط ساخن للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا

أعلن اللواءعبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن تخصيص رقم للطوارئ ٠٦٢٣٤٤٤٧٢٧ خط ساخن لمديرية الصحة بالسويس.
وأكد أن الرقم للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك متابعة استفسارات وشكاوى المواطنين عليه بشأن العلاج من فيروس كورونا .
واوضح أن الهدف سرعة التواصل مع المواطنين وخدمه المرضى وتقديم خدمة جيدة ، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها .
وناشد المحافظ المواطنين بانه في حالة عدم الرد علي استفساراتهم من خلال الخط الساخن ، بالاتصال علي رقم غرفة عمليات محافظة السويس علي رقم 0623444028 علي مدار الـ 24 ساعة.
وناشد المحافظ المواطنين بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.