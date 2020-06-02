محافظة السويس: خط ساخن للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا

أعلن اللواءعبد المجيد صقر، محافظ السويس ، عن تخصيص رقم للطوارئ ٠٦٢٣٤٤٤٧٢٧ خط ساخن لمديرية الصحة بالسويس.





وأكد أن الرقم للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك متابعة استفسارات وشكاوى المواطنين عليه بشأن العلاج من فيروس كورونا .





واوضح أن الهدف سرعة التواصل مع المواطنين وخدمه المرضى وتقديم خدمة جيدة ، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها .





وناشد المحافظ المواطنين بانه في حالة عدم الرد علي استفساراتهم من خلال الخط الساخن ، بالاتصال علي رقم غرفة عمليات محافظة السويس علي رقم 0623444028 علي مدار الـ 24 ساعة.





وناشد المحافظ المواطنين بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.