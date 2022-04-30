الريدز يقفز للصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

حقق فريق ليفربول ، الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد ، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول والمباراة الوحيد من كرة استلمها الغيني نابي كيتا من داخل منطقة الجزاء، وراوغ حارس نيوكاسل ثم سدد الكرة في الشباك في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

ودخل النجم المصري محمد صلاح بديلا لـ ساديو ماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكاد محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 90 لولا تألق حارس مرمى نيوكاسل الذي أمسك بالكرة قبل أن يسدد النجم المصري.

بتلك النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” وبفارق نقطتان عن مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

ترتيب الدورى الانجليزي :



1- ليفربول :٨٢

٢- مانشستر سيتي : ٨٠

٣- تشيلسي : ٦٦

٤- ارسنال : ٦٠

٥- توتنهام : ٥٨

٦- مانشستر يونايتد: ٥٥

٧- وست هام : ٥٢

٨- ولفرهامبتون : ٤٩

٩- نيوكاسل يونايتد : ٤٣

١٠ - ليستر سيتي : ٤٢

١١- برايتون :٤١

١٢ - برينتفورد : ٤٠

١٣- ساوثهامتون: ٤٠

١٤- كريستال بالاس : ٣٨

١٥- استون فيلا : ٣٧

١٦- ليدز يونايتد : ٣٤

١٧- بيرنلي :٣١

١٨- إيفرتون : ٢٩

١٩- واتفورد : ٢٢

٢٠- نوريتش سيتي : ٢١