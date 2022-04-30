الدولار يتراجع 7 قروش في ختام التعاملات

انخفض سعر الدولار في البنوك المصرية بمقدار 7 قروش منذ الأسبوع الماضي، باتوازي مع إجازة الجهاز المصرفي.



وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.



أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيها للشراء و 18.51 جنيها للبيع في ميد بنك،

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيها لشراء و 18.53 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، قر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصريالعربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري"

ووصل سعر الدولار في بنكي مصر و الأهلي نحو 18.45 جنيها للشراء و 18.53 حنيها للبيع



أعلى سعر لـ الدولار



وسجل اعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي المتحد نوحو 18.48 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع.

