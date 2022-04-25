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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات

سعر الدولار
سعر الدولار

 استقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد زيادته يوم السبت الماضي بمقدار 14 قرشا في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 18.51 جنيها للشراء و 18.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

14 قرشا زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه  18.4 جنيها للشراء و 18.5 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، المشرق، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" 18.5 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار 18.52 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في بنوك  الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".

أعلي سعر لـ الدولار

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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