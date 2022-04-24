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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 24-4-2022، بعد أن ارتفع أمس على أساس أسبوعي بمقدار 14 قرشا منذ السبت الماضي.


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 18.51 جنيها للشراء و 18.59 جنيها للبيع.


وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه  18.4 جنيها للشراء و 18.5 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي،أبوظبي الأول، المشرق، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" نحو 18.5 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
ووصل سعر الدولار 18.52 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في بنوك  الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".

أعلي سعر لـ الدولار


وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
 

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