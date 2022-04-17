سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 17-4-2022

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 -4 -2022، بعد أن انخفض أمس بمقدار قرشين اثنين وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.34 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 18.33 جنيه للشراء و 18.43 جنيه في بنوك "فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.34 جنيه للشراء و 18.44 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الأهلي المتحد، الإسكندرية، HSBC، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العري، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم، الكويت الوطني، المشرق".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.35 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة 18.3 جنيه للشراء و 18.46 جنيه للبيع .



أعلي سعر لـ الدولار



سجّل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل لـ 18.38 جنيه للشراء و 18.46 جنيه للبيع.