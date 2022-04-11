تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 11 -4- 2022

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين 11-4-2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.39 جنيه للبيع، و18.30 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.01 جنيه للبيع و19.90 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.98 جنيه للبيع و23.84 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسي

سعر الفرنك السويسري، 19.68 جنيه للبيع، و 19.57 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر) 18.30جنيه للشراء و 18.38جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (البنك التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، فيصل الإسلامى، أبوظبي التجاري ،البركة ،الأهلي المتحد،الشركة المصرفية العربية،العقارى المصرى العربى،مصر إيران للتنمية ،بلوم ،قناة السويس،التعمير والإسكان ،كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، المشرق،الامارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،ابوظبى الاول FAB ،الكويت الوطني ) نحو 18.30جنيه للشراء و 18.40جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التنمية الصناعية ، المصرف العربي الدولي)نحو 18.29جنيه للشراء و 18.39جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.31 جنيه للشراء

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.