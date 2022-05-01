فطارك عندنا| شاورما دجاج مع البطاطس المقلية.. والحلو كوكيز شوكولاتة

تفضل العديد من السيدات تحضير إفطار خفيف وشهي، وتعد الشاورما من الأكلات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة وتقدم مع البطاطس المقلية.

وإليك طريقة تحضير الشاورما مع البطاطس والكوكيز.

مقادير الشاورما

كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

١ ليمون مقطعة شرائح بالقشرة

١ مكعب مرقة

ربع ملعقة صغيرة حبهان بودرة

نصف ملعقة كبيرة صويا صوص

نصف ملعقة صغيرة لكل من (ثوم بودرة - بهارات شاورما - كمون - كاري حار - كركم- كسبرة ناشفة - زنجبيل - فلفل أحمر حلو مفروم - صلصة طماطم - بابريكا)

١ ملعقة كبيرة خل

كوب زبادي

ربع كوب زيت

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم

طريقة التحضير الشاورما

ضعي كل المقادير معًا ونقلبها جيدًا

ضيفي شرائح الدجاج على التتبيلة ونقلبها جيدًا ونتركها لمدة ساعتين أو أكثر

سخني طاسة كبيرة مدهونة زيت على نار عالية ، ثم ضعي الفراخ

نتركها حتى تنفصل عن الطاسة ونقلبها من حين لأخر حتى تتشرب الماء

وزعي قطع الفراخ في صينية وندخلها الفرن تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم مع البطاطس المحمرة.

مقادير الكوكيز

2 كوب دقيق

2 كوب شوكولاتة حبيبات

كوب إلا ربع سكر

2 بيضة

كوب زبدة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكوكيز

1- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية حتى نقوم بتحضير الكوكيز

2- إخفقي الزبدة والسكر والفانيليا معًا ثم البيض بالتدريج ونخفق المزيج

3- إخلطي الدقيق والبيكينج باودر والملح معًا ثم نسكبهم تدريجيًا فوق مزيج البيض والزيدة

4- ضيفي حبيبات الشوكولاتة ونقلب الخليط برفق ونقسم العجينة إلى كريات بحجم ملعقة كبيرة

5- شكلي الكرات وضعيها على صينية فرن

