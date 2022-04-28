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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا..كركديه بالتمر هندي وشاورما الدجاج وبشاميل بفاهيتا اللحم والحلو بلح الشام

فطارك عندنا
فطارك عندنا

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تحرص السيدات بها على تقديم أشهى الاكلات التي تفضلها أسرتها، وتحرص على التنوع بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم. 

نقدم لكِ سفرة متميزة على مائدة إفطارك في رمضان للشيف عظيمة حمدي، شراب الكركديه بالتمر هندي وشاورما الدجاج ومكرونة بالبشاميل بفاهيتا اللحم والحلو بلح الشام. 

 

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شراب الكركديه بالتمر الهندي

المقادير:
قطعة في حجم عين الجمل أو نصف كرة من التمر الهندي 
كوب كركديه
٢ كوب سكر أو حسب الرغبة 
3 لتر ماء

خطوات التحضير:
1. في قدر عميق ضعي التمر الهندي والكركديه والسكر والماء على النار وقلبى المكونات جيداً إلى أن يذوب السكر.
2. اتركى المكونات على النار لمدة 6 دقائق.
3. اتركي الخليط يبرد ثم قومى بوضعه بالثلاجة عدة ساعات أو طوال الليل.
4. صفي الشراب من خلال مصفاة ناعمة ويمكن إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.
اقتراحات لشراب الكركديه بالتمر الهندى:
يمكن تقديم الشراب بمكعبات الثلج المجروش.

سيخ شاورما الدجاج

صدور دجاج شرائح كاملة
كوب زبادي
كمون
زعتر
روزماري
بابريكا
بصل بودر
ثوم بودر
صويا صوص
مستردة 
عصير ليمون
زيت
ملح - فلفل أسود
أعواد خشبية

طريقة التحضير:
في بولة نقوم بوضع الزبادي وكمون وزعتر وروزماري وبابريكا وبصل بودر وثوم بودر وصويا صوص ومسطردة وعصير ليمون وزيت وملح وفلفل أسود ونقلب جيدا ثم نضيف صدور الدجاج ونترك التتبيلة ليلة كاملة، ثم في اليوم التالي نقوم بوضع طاجن صغير وتثبيت قطعة بطاطس وإدخالها به، وإقفاله بورق الفويل ووضع ٢ عود خشبي فوقه ثم نضع شرائح الدجاج ثم نضع الطاجن الصغير داخل صينية الفرن وندخله الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي تحت الشواية وتخرج وتقدم بجانب سلطة الثومية والخيار  المخلل ويقطع ويقدم بالهنا والشفا.
 

مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم

المقادير: 
4 أكواب صلصة بشاميل. 
½ كيلو مكرونة بنّا. 
½ كيلو لحم ستيك مقطع شرائح رفيعة.
½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح رفيعة. ½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة شرائح رفيعة. 

½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة شرائح رفيعة. 

ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة. 
2 فص ثوم مهروس.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 
ملعقة كبيرة عصير ليمون. 
½ ملعقة صغيرة  كمون مطحون. 
½ ملعقة صغيرة بابريكا. 
¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة. 
ملح 
فلفل أسود.
طريقة التحضير :
اسلقي المكرونة في ماء مغلي ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء، واتركيها جانبًا.

ضعي الزيت وعصير الليمون والفلفل الحار والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. 

ضعي اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه ثلث التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة. 

ضعي البصل والفلفل الملون في وعاء، ثم أضيفي إليه الثلث الثاني من التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة. 

سخني مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضيفي الخضار مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي لمدة خمس دقائق. 

ارفعي الخضار من المقلاة، ثم أضيفي اللحم مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي باستمرار لمدة عشر دقائق.

أضيفي الخضار والثلث الأخير من التتبيلة، وقلبي جيدًا، ثم غطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج اللحم. 

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. 

أضيفي كوبًا من البشاميل إلى المكرونة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. 

ادهني صينية بايركس بقليل من الزيت أو الزبد، ثم وزعي نصف كوب من البشاميل في قاع الصينية.

وزعي نصف كمية المكرونة فوق البشاميل، ثم وزعي فاهيتا اللحم، ثم باقي المكرونة. 

وزعي باقي البشاميل على الوجه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة، وقدميها ساخنة.

بلح الشام

المقادير
كوب ماء
1 كوب دقيق
80 جرام زبدة
4الي  5 بيضات حسب حجم البيضه
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب زيت نباتى للقلى
الشربات 
2 كوب سكر
½1 كوب ماء
بضع قطرات عصير الليمون  
طريقة التحضير: 
عمل  الشربات أولا:
فى حلة صغيرة  قلبى السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر اغلى المزيج لمدة 5 دقائق.

أضيفى عصير الليمون واتركيه ليبرد. سوف يصبح قوام الشربات اسمك قليلا بعد أن يبرد.

طريقة بلح الشام:
اغلى الماء والزبد فى حلة على نار متوسطة. 

صبى عليهم كمية الدقيق دفعة واحدة وحركيها باستخدام ملعقة خشبية حتى تتشكل لديكِ كرة. 

انقلى العجين إلى وعاء نظيف واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة. 

أضيفى البيض فى العجين كل بيضة على حدة، وامزجى الخليط جيدا بعد كل إضافة.

أضيفى الفانيليا وقلبى المزيج مرة أخرى. 

ضعى العجين في كيس الحلوانى مزود بفوهة من الشكل الذى ترغبين فيه. 

اغلى الزيت فى مقلاة عميقة على نار متوسطة الحرارة شكلى ألواح من العجين داخل المقلاة بطول 5 سم تقريبا فى الزيت الساخن. 

إذا لم يتوفر لديكِ كيس الحلوانى بامكانك استخدام ملعقة صغيرة من الخليط وأسقطيها بلطف فى الزيت. 

اقلى بلح الشام لمدة 3 دقائق على كل جانب حتى يصبح لونها ذهبى. 

انتشليها من الزيت وصفيها جيدا لمدة 2-3 ثوان ثم ضعيها فى الشربات لمدة دقيقة واحدة فقط ثم ضعيها فى طبق التقديم. 

تقدم دافئة أو باردة. 

يمكنك أن ترشى عليها سكر بودرة إذا كنتِ لا تفضلينها بالشربات. 

الفلفل الحار البشاميل دجاج ثلاجة بيله اللحم عين الجمل ​​​​​​​health

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