عرض “على بابا”.. خريطة روتانا في عيد الفطر

كعادتها روتانا سينما تفاجئ مشاهديها بهدية خاصة أول أيام عيد الفطر المبارك حيث تذيع فى العاشرة مساء الإثنين ٢ مايو لأول مرة فيلم “على بابا “ تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى (علي)، “ كريم فهمى “ يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجئ بوجود ابنة له (أيتن عامر) في سن العشرينات، وتبدأ من هنا المفارقات الكوميدية التي يقع فيها.

الفيلم بطولة كريم فهمى - أيتن عامر -محمد ثروت - أحمد فتحى - دارين حداد - صبرى فواز تأليف كريم فهمى إخراج وليد الحلفاوى . ومدة عرض الفيلم ١١٠ دقائق.

وفى تصريحات خاصه قال الفنان كريم فهمي عرض “على بابا “ على روتانا سيضيف جماهيرية ضخمة للفيلم .

كما تذيع اول أيام العيد افلام “خيال مآتة “ لأحمد حلمى و “عنتر ابن ابن شداد “ لمحمد هنيدي و “سبع البرمبة “ لرامز جلال و ”أمان يا صاحبى “ لمحمود الليثى وصوفينار .

وفي ثاني أيام العيد تقدم روتانا سينما “ قلب أمه “ لشيكو وهشام ماجد و “الحارث “ لأحمد الفيشاوى و “ إلبس علشان خارجين “ لحسن الرداد و” سواق الهانم “لأحمد زكى .

أما ثالث ايام العيد فتقدم روتانا سينما أفلام “ واحدة بواحدة “ لعادل أمام وميرڤت أمين “ محمد حسين “ لمحمد سعد و”بلبل حيران “ لأحمد حلمى و “فصل ملح وداخ “ لعمرو عبد الجليل .

ورابع ايام العيد تقدم روتانا سينما أفلام “ نمس بوند “ لهانى رمزي و “ الرجل الأخطر “ لسامح حسين و “ سنة أولى نصب “ لأحمد عز وخالد سليم و “ حلق حوش “ لليلى علوى وهنيدى وعلاء ولى الدين و “ ساعة رضا “ لمحمد ثروت وأحمد فتحى .