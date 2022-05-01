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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقليل ضغط الدم.. تعرف على أهمية تناول الفلفل الحار

صدى البلد

يحتوي الفلفل الحار على فيتامين ج الذائب في الماء، الذي يُعدُّ مضاداً قوياً للأكسدة، فهو يُساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة المُسببة للسرطان، إضافة إلى أنَّه يُساعد الجسم على مقاومة العوامل المعدية.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد الفلفل الحار وفقا لموقع health.

تقليل ضغط الدم: يحتوي الفلفل الحار على الفولات؛ إضافة إلى البوتاسيوم، وكمية قليلة من الصوديوم، ويحافظ هذا التركيب على تدفق الدم بالشكل السليم؛ ويُساهم في انبساط الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم المرتفع.

-إمكانية المساعدة على تَكوُّن كريات الدم الحمراء: إذ يعود ذلك إلى معادن الحديد، والنحاس الموجودة في الفلفل الحار؛ واللّذان يُعدّانضروريان لتكوّنها؛ بينما يؤدي نقص الحديد إلى وهن العضلات، وفقر الدم، والإعياء.

-إمكانية المساعدة على تحسين الوظائف الإدراكية: حيث إنَّ كمية الأكسجين المناسبة، إضافة إلى الحديد في الدماغ تؤدي إلى تقليلخطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية؛ كالخرف ، ومرض ألزهايمر، وزيادة الأداء المعرفي، ومن الجدير بالذكر أنَّ كمية الحديد التي توجد فيالفلفل الحار تؤدي إلى زيادة إنتاج الهيموغلوبين، وزيادة تدفق الدم.


-المحافظة على قوة وحيوية الجلد والشعر: إذ إنَّ استهلاك كمية كافية من فيتامين ج؛ من الممكن أن يُنتج البروتين الأساسيّ الموجود في الجلدوالشعر؛ وهو بروتين الكولاجين، ويحافظ عليه، بالإضافة إلى تحسينه لجهاز المناعة.

-تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم: حيث إنّ الفلفل الحار يزيد من قدرة الجسم على إذابة الفيبرينوجين ، وهو مادة مكمّلة لتكوّنخُثرة الدم، وبالتالي تقليل تجمُّع الصفائح الدموية.

-اعتباره مُرخٍّ طبيعيٍّ للعضلات: حيث إنَّ الفلفل الحار يُستخدم في الكثير من مراهم تسكين ألم العضلات.

- إبطاء نمو البكتيريا الملوية البوابية: ؛ التي تُسبب بعض أنواع القرحة.

-المساعدة على تقليل الوزن: إذ وجد الباحثون أنَّ استهلاك 2 مليغرام على الأقل من الكابسيسين؛ قبل الوجبة، قللّ من استهلاك السعراتالحرارية بمقدار 74 سعرة حرارية خلال الوجبة.


-احتمالية المساعدة على التخفيف من الاحتقان: حيث يحدث هذا من خلال تقليص الأوعية الدموية الموجودة في كلٍ من الحلق، والأنف،وعادةً ما يُستخدم الفلفل الحار كعلاجٍ شعبيٍّ للبرد، والسعال، بالإضافة إلى الاحتقان.

-يحتوي على فيتامين ك1 وهو ضروري لصحة الكلى، والعظام، وتخثُّر الدم.


 -يحتوي على فيتامين ب6؛ وهو يمتلك وظائف مهمة في عمليات الأيض الخاصة بالسعرات الحرارية.

-يحتوي على النحاس؛ وهو يُعتبر من مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الأعصاب وقوة العظام، ومن الجدير بالذكر أنَّ الحميات الغذائيةالغربية تفتقر له.

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