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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القبض على محمد سلام في الكبير اوي

محمد سلام
محمد سلام

تصدر الفنان محمد سلام، مؤشرات البحث جوجل بعد القبض عليه بأحداث مسلسل الكبير اوي.

 

شهدت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة.

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يقوم الكبير بإطلاق النيران في الهواء لينفض جميع الحضور هاربين، وتأتي الشرطة وتقبض على الفنان محمد سلام، واتهامه بإنه هدرس، لنتفاجئ بـ أحمد مكي الذي يظهر بشكله الحقيقي ويستنجد به سلام، ويخبره عن وجود ٣ اشخاص شبهه، “الكبير” و"چوني" و"حزلقوم".

يذكر أن مهرجان المزاريطة السينمائي،  احتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيث تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

محمد سلام الفنان محمد سلام الكبير الكبير أوى مهرجان المزاريطة السينمائى

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