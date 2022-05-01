الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث المشوقة.

قام فزاع بإطلاق النار على "أوس أوس" والذي ينتحل شخصية “ليناردو ديكابريو” الامر الذي وضع المهرجان في أزمة، ليقترح الدكتور بيومي فؤاد ان يقوم چوني بإنتحال شخصية “ليناردو”.

شيرين رضا

وقاموا بعرض فيلم "قبضة الهلالي" ضمن عرض الافتتاح وقام حزلقوم بتقديم الحفل، بشكل كوميدي اثار استياء الحضور.

هدرس وجوني

يذكر أن احتل مهرجان المزاريطة السينمائي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيثتمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

بيومي فؤاد

منذ أن تم الإعلان عن مهرجان المزاريطة السينمائي، وأنتظر متابعو مسلسل «الكبير أوي 6» بشغف كبير عرض حلقات المسلسل التي تضمنت إذاعة المهرجان الذي يضفي روحا من الكوميديا الخفيفة، التي رسمت البهجة على وجوه كل ما شاهدها فور عرض الحلقة الأولىمن المهرجان والتي شملت حفل الافتتاح، بظهور عدد كبير من نجوم الفن.

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