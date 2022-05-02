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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نطاق أعلى وحجم أصغر.. فورد تستعد لطرح شاحنة بيك أب جديدة كليًا

فورد لايتنينج
فورد لايتنينج

دخلت شاحنة البيك أب الشهيرة فورد F-150 Lightning مؤخرًا دورة الإنتاج التجاري، لتستعد الشركة الأمريكية حاليا لطرح شاحنة بيك أب كهربائية أخرى أصغر حجما جديدة كليا.

 

ووفقا لموقع inside evs المتخصص في السيارات والنقل، أصبح من المؤكد الآن أنه سيتم إنتاج طراز شاحنة جديدة  في غضون السنوات القليلة القادمة وسيتم بنائها بمصنع Blue Oval City في تينيسي وهو المصنع قيد الإنشاء حاليًا، ولكن لا توجد تفاصيل كافية عن التصميم أو مجموعة النقل. وفي بودكاست InsideEVs الأخير جاءت  تلميحات مثيرة للاهتمام من قبل "جيم فارلي" الرئيس التنفيذي لشركة Ford في محادثة قصيرة بعد حدث إطلاق  فورد  لايتنينج F-150.

 

ومن المتوقع أن تكون الشاحنة الكهربائية الجديدة من فورد مختلفة بشكل كبير سواء في الحجم أو التصميم عن فورد لايتنينج F-150 ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـعائلة F-150.

ووفقًا للبودكاست، فإن الشاحنة الصغيرة الجديدة قيد التطوير الآن وستكون بتصميم أكثر جذرية وربما مثيرًا للجدل وجديد على العلامة التجارية الأمريكية. وعلى وجه التحديد سيكون هناك تعديلات كبير في الديناميكية الهوائية للشاحنة، والذي يبدو وكأنه حلول جديدة لتحسين الكفاءة بشكل كبير.

 

ومن المتوقع أن تكون الشاحنة الجديدة أغلى ثمنا من فورد لايتنينج الكهربائية بحوالي 7 آلاف دولار أمريكي وبنطاق تشغيلي أكبر بحوالي 100 ميل.

 

وبالنظر إلى أن لايتنينج F-150 بها خياران للبطارية ونطاق يبلغ إما 230 ميلاً (370 كم) أو 300-320 ميلاً (483-515 كم) حسب سعة البطارية، ستكون الشاحنة الجديدة بنطاق لا يقل في أي حال من الأحوال عن  400 ميل (644 كم) لكل شحنة، يبدو هذا منطقيًا لأنه أيضًا الهدف الأعلى لشاحنة شفروليه  سيلفرادو EV.

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