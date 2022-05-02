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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليثي والبحرواي يدخلان الأعلي مشاهدة بـ سيبوني.. فيديو

محمود الليثي
محمود الليثي

تمكن المطرب الشعبي محمود الليثي من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال أغنية سبيوني من فيلم زومبي ، والذى شاركه فيها رضا البحراوي. 

أغنية سبويني لـ محمود الليثي ورضا البحراوي، حقتت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة، واحتلت المركز الثاني من أصل 50 مركز تضمهم القائمة. 

وصور محمود الليثي الأغنية في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

ويستعد محمود الليثى لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم “اللي أنا عشت، وهى الأغنية التى يتعاون فيها مع رضا البحراوي أيضا.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أغنية “اللى أنا عشت” غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أبدى المطرب محمود الليثى سعادته الغامرة بسبب رقص محمد صلاح كابتن المنتخب المصرى على أنغام أغنيته “سوق البنات” عقب فوز المنتخب المصرى على منتخب المغرب.

وقال محمود  خلال مداخلة مع برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر": "رقص محمد صلاح على أغنيتي نعمة من ربنا".

الليثى محمود الليثي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية منتخب المغرب محمد صلاح

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