5 علاجات سريعة تخلصك من ألم الأسنان

قد تؤدي ضروس العقل المتأثرة إلى التهاب اللثة وتسبب ألمًا شديدًا وتورمًا في المناطق المحيطة، إليك وفقا لموقع هيلث أبرز العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأسنان بالحكمة و يمكنك تجربتها للمساعدة في تخفيف ألم ضرس العقل.

1. شطف بالماء المالح



قد يؤدي شطف فمك بالماء الدافئ والملح إلى قتل البكتيريا الضارة وتعزيز نظافة الفم بشكل عام، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين صحة اللثة وقد يساعد في التئام الجروح أيضًا ، ولا توجد كمية موصى بها من الملح يمكن استخدامها في هذا العلاج، ولذا يجب استشارة طبيبك للمزيد من المعلومات.

2. زيت النعناع



ويحتوي زيت النعناع على تأثيرات مضادة للتشنج ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم قد تساعد في تخفيف آلام ضرس العقل، وقد يؤدي المنثول الموجود في الزيت أيضًا إلى تهدئة الالتهاب الناتج عن نمو ضرس العقل وانقعي كرة قطنية في زيت النعناع وضعيها على ضرس العقل ويمكنك وضع الزيت مباشرة على ضرس العقل البثور وتدليك اللثة برفق من حوله ويمكنك أيضًا تحضير مشروب النعناع باردًا وشطف فمك به.

3. زيت القرنفل



القرنفل مسكن طبيعي (مسكن للألم) وقد يساعد في تخفيف ألم ضرس العقل. كما أنه مضاد للبكتيريا وقد يساعد في تقليل تراكم البكتيريا في فمك. الأوجينول الموجود في زيت القرنفل هو المكون الرئيسي المضاد للبكتيريا الذي يساعد على منع مستقبلات الألم وتخفيف الآلام.

ويمكنك استخدام زيت القرنفل لتدليك ضرس العقل، بالتناوب ، يمكنك أيضًا غلي 7 إلى 8 فصوص في الماء واستخدام السائل لتدليك أسنانك أو شطف فمك.



4. جل الصبار



تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات والمناعة في الصبار على نطاق واسع في طب الأسنان لعلاج التهاب اللثة والتهاب اللثة. تشير الدراسات أيضًا إلى أن هلام الصبار قد يساعد في تقليل الالتهاب والألم ( 7 )، الصبار غير سام.

ويمكنك وضع الجل على ضرس العقل والمناطق المحيطة بها لتسكين الآلام بشكل مؤقت.



5. زيت شجرة الشاي



زيت شجرة الشاي هو عامل قوي مضاد للجراثيم ومضاد للميكروبات يستخدم في صحة الأسنان، في حين أنه قد لا يساعد بشكل مباشر في تخفيف الألم ، إلا أنه يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب مشاكل صحية أخرى مؤلمة في الفم.

لا تستخدم هذا الزيت مباشرة لشطف فمك. تأكد من تخفيفه بزيت جوز الهند أو زيت ناقل آخر قبل الاستخدام. تأكد أيضًا من بصقها ولا تبتلعها. اشطفها وكررها حتى تفرغ كل ما تبقى من زيت شجرة الشاي.