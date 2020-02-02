تعرف على موعد ظهور ضرس العقل ومتى تحتاج للتدخل الجراحي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرناوي أخصائي طب الفم والأسنان لـ"صدى البلد"، إن ضرس العقل ينمو عند سن الـ17 عاما، وحتى سن الـ25 عاما.





واثنان في الفك السفلي. وتابع أن ضرس العقل هم 4 ضروس في الفم اثنان في الفك العلوي





وأضاف أنه لا بد أن يكون له مكان فارغ في الفم حتى يستطيع الظهور بشكل صحيح.





وقال إنه عندما تكون المسافة غير كافية لظهور ضرس العقل ، فيظهر بشكل افقي ويؤذي الأسنان المجاورة منه، واذا اكتشف أنه في مساحة غير صحيحة يتم التدخل الجراحي.





وأكد أن من الممكن عدم ظهور ضرس العقل ، ولا يستطيع أن يظهر في سن الثلاثينات.



