عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية غير متوقعة لتناول مزيج من شاي النعناع و الأخضر

شاي
شاي

 فوائد صحية رائعة لشاي النعناع ويمكنك تناول  مزيج من شاي النعناع والشاي الأخضر أول شيء في الصباح لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. إليك فوائد صحية أخرى لتناول شاي النعناع  وفقا لموقع هيلث
 

1. تخفيف التوتر

عندما يتعلق الأمر بالتوتر والقلق ، فإن شاي النعناع هو خيارك الأفضل لأن  المنثول الموجود بشكل طبيعي يعمل على محاربة التوتر والقلق أيضًا.

تناول شاي النعناع قبل النوم يمنحك نومًا أكثر راحة و استرخاء العضلات ولا يؤدي شاي النعناع إلى مزيد من النوم المريح فحسب 

2.  شاي النعناع للتركيز

وجدت دراسة في المجلة الدولية لعلم الأعصاب أن شاي النعناع يمكن أن يزيد التركيز  حيث تحفز رائحة المنثول ذاكرة الدماغ للاستفادة من هذه الميزة ، تناول  شاي النعناع  ببطء 

الحماية من الأمراض المزمنة أبرزها ...فوائد عشبة شاي المورينجا

مشروبات صحية للحوامل بالإضافة إلى شاي الأعشاب

3-فقدان الوزن

شاي النعناع مثبط للشهية ويمكنك أن يؤدي تناول  مزيج من شاي النعناع والشاي الأخضر أول شيء في الصباح لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. ثبت أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وسيعمل الاثنان معًا على تسهيل التخلص من أرطال الوزن الزائدة.

4.  شاي النعناع لتسكين الجيوب الأنفية

يمكن أن يساعد استهلاك أي سائل دافئ ، من الشاي إلى الماء الساخن بالعسل ، في علاج الاحتقان ويوفر الراحة من ضغط الجيوب الأنفية المرتبط بنزلات البرد والحساسية ، كما يمكن للسائل الساخن أن يهدئ التهاب الحلق المصاحب لأعراض البرد الموسمية أيضًا.

شاى شاي النعناع الشاى الأخضر تناول شاي النعناع التوتر فقدان الوزن health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

موضوعات متعلقة

جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

الحماية من الأمراض المزمنة أبرزها ...فوائد عشبة شاي المورينجا

تعرف على فوائد شاى الزعفران

ترشيحاتنا

قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري| سيارات متحركة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين

وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية العلامات التجارية وشروط استغلالها

«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

قائد عسكري أوكراني في ماريوبول: نواجه ساعاتنا الأخيرة هنا

موجة متجمدة تضرب بريطانيا ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ