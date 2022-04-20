فوائد صحية غير متوقعة لتناول مزيج من شاي النعناع و الأخضر

فوائد صحية رائعة لشاي النعناع ويمكنك تناول مزيج من شاي النعناع والشاي الأخضر أول شيء في الصباح لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. إليك فوائد صحية أخرى لتناول شاي النعناع وفقا لموقع هيلث



1. تخفيف التوتر

عندما يتعلق الأمر بالتوتر والقلق ، فإن شاي النعناع هو خيارك الأفضل لأن المنثول الموجود بشكل طبيعي يعمل على محاربة التوتر والقلق أيضًا.

تناول شاي النعناع قبل النوم يمنحك نومًا أكثر راحة و استرخاء العضلات ولا يؤدي شاي النعناع إلى مزيد من النوم المريح فحسب

2. شاي النعناع للتركيز

وجدت دراسة في المجلة الدولية لعلم الأعصاب أن شاي النعناع يمكن أن يزيد التركيز حيث تحفز رائحة المنثول ذاكرة الدماغ للاستفادة من هذه الميزة ، تناول شاي النعناع ببطء

3-فقدان الوزن

شاي النعناع مثبط للشهية ويمكنك أن يؤدي تناول مزيج من شاي النعناع والشاي الأخضر أول شيء في الصباح لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. ثبت أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وسيعمل الاثنان معًا على تسهيل التخلص من أرطال الوزن الزائدة.

4. شاي النعناع لتسكين الجيوب الأنفية

يمكن أن يساعد استهلاك أي سائل دافئ ، من الشاي إلى الماء الساخن بالعسل ، في علاج الاحتقان ويوفر الراحة من ضغط الجيوب الأنفية المرتبط بنزلات البرد والحساسية ، كما يمكن للسائل الساخن أن يهدئ التهاب الحلق المصاحب لأعراض البرد الموسمية أيضًا.