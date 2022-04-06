مهمة فى السحور.. أطعمة تزيد التركيز فى الصيام

يعد انخفاض التركيز من أبرز المشكلات الشهيرة خلال فترة الصيام مما تجعل بعض الأشخاص يجدون صعوبة فى إنجاز المهام اليومية والعمل .

نعرض لكم قائمة أطعمة تزيد التركيز فى ساعات الصيام يمكن الاستعانة بها فى السحور وذلك وفقا لما جاء فى موقع “هيلث لاين”

العنب البري

العنب البري مليء بمضادات الأكسدة التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ وتحسن الذاكرة.

الكركم

يحتوي الكركم ومركباته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما يساعد الدماغ كما أنه قلل من أعراض الاكتئاب ومرض الزهايمر لذا يمكن إضافته على الطعام أو كوب لبن.

المكسرات

المكسرات تساعد على زيادة التركيز والذكاء ولكن المشكلة فى أن الإكثار منها في السحور يزيد العطش لذا احرص على تناول ثلاث حبات فقط من الجوز أو السوداني أو نوع المكسرات المفضل

أطعمة فيتامين سي

يساعد البرتقال والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي في حماية المخ من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويمكن الحصول على كميات عالية من فيتامين سي من الأطعمة الأخرى مثل الفلفل الحلو والجوافة والكيوي والطماطم والفراولة

البيض

يعد البيض من الأكلات التى تشعر بالبشع طوال ساعات الصيام فى نفس الوقت تزيد على التركيز لاحتواءه على قدر كبير من فيتامينات ب والكولين اللازمة لتنظيم المزاج وتعزيز وظائف المخ ونموه.

الشاي الأخضر

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يعزز وظائف المخ و يحسن اليقظة والأداء والذاكرة والتركيز يحتوي أيضًا على مكونات أخرى تجعله مشروبًا صحيًا للدماغ.



