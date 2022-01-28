داخل اللجنة .. كيف تحسن التركيز أثناء الامتحان

يعاني عدد كبير من الطلاب من التوتر الشديد وقلة التركيز داخل لجنة الامتحان مما يجعلهم لايستطيعون تذكر الكثير من المعلومات والإجابات التى يعرفونها جيدا ويتذكرونها فور الخروج من اللجنة.

لذا من الأمور المهمة جدا هى معرفة السيطرة على التركيز وزيادته داخل لجنة الامتحان لتحقيق أفضل النتائج .



نعرض لكم طرق لتحسين التركيز أثناء الامتحان وفقا لما جاء في موقع “scholarship”



قسط جيد من النوم قبل الامتحان

يحتاج جسمك إلى الراحة جيدًا لإجراء الاختبارات فعدم النوم طوال الليل قبل الامتحان كلاهما سيؤدي إلى نتائج عكسية لذا تأكد من أنك نشيط في قاعة الامتحان

خطة لتقسيم وقت الإجابة

عندما يكون لديك خطة حول كيفية معالجة ورقة الأسئلة ، سترى زيادة فورية في التركيز و إن اتباع خطة ما سيجعلك أكثر تركيزًا.

لا تلفت لعناصر التشويش

في بعض الأحيان ستواجه عناصر مزعجة أثناء الامتحان وستؤدي مساعدة الآخرين إلى نقص جودة المحتوى الخاص بك وقد ينفد منك الوقت، فالتركيز على عملك مهم واتباع القواعد هو دائما الطريق الصحيح.

حافظ على هدوئك

قد تكون الامتحانات ثقيلة على أعصابك ويمكن أن يصبح التركيز أثناء الامتحان صعبًا بسبب القلق والمخاوف والمفتاح هو عدم الذعر عندما لا يمكنك إعطاء إجابة على أي سؤال، انتقل بهدوء إلى السؤال التالي فالذعر لا يساعد أبدًا ويمكن أن يسبب أخطاء في الإجابات السهلة أيضًا.

اشرب الماء

اصطحب معك زجاجة ماء إلى غرفة الفحص وينشط الماء وينعش الروابط العصبية فالماء أفضل من الكافيين في تحسين التركيز، وخذ رشفة بين الامتحان لاستعادة التركيز.

خذ ساعة

يساعدك استخدام الساعة في الامتحان على إدارة أقسام الاختبار بشكل أفضل والاجابة على جميع الاسئلة دون هدر الوقت.



خذ قسط من الراحة

إذا شعرت بالذعر من السيطرة فتوقف واسترخي وأرخِ جسمك ثم ابدأ من السؤال التالي فهذا يعيد لك الهدوء والتركيز بسرعة.