عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل امتحانات الثانوية العامة.. 10 نصائح للطلاب لـ تغلب على الخوف

صدى البلد

ساعات قليلة وتبد أ امتحانات الثانوية العامة مما يجعل الكثير من الطلاب يشعرون بالخوف والقلق.. فيما يلي 10 نصائح للتغلب على الخوف وتقليل القلق قبل امتحانات الثانوية العامة.

 

نصائح للطلاب للتغلب على الخوف قبل امتحانات الثانوية العامة 

 

- ابدأ المراجعة مبكرًا:

ابدأ المراجعة قبل يومين من الاختبار، ويجب الاحتفاظ بليلة قبل الامتحان للاسترخاء ويجب على الطلاب محاولة التأمل للحفاظ على الهدوء والاطلاع على الصيغ والمعادلات في الليلة السابقة للامتحان.

 

ضع جدولًا زمنيًا خاصًا بك:

يجب على الطالب أن يضع جدوله الزمني للمذاكرة قبل الامتحانات.

 

- ضع خطة:

 التخطيط للأشياء جيد دائمًا خلال وقت المذاكرة، فإن أفضل طريقة لفهم الموضوع من خلال الرسوم البيانية والصور، هذا يساعدك على فهم الموضوع بسهولة. 

 

- خلط الموضوعات:

لا تركز أبدًا على موضوع واحد فقط في مثل هذه الحالات، يتم استبعاد الموضوعات الأخرى وفي اللحظة الأخيرة قد تفوتك بعض الفصول، يُنصح بعمل روتين وتخصيص بعض الوقت لكل موضوع يوميًا أو في أيام بديلة لإحداث التوازن.

 

- خصص وقتًا للاستراحة:

المذاكرة المستمرة لساعات طويلة ليست متعبة فحسب بل إنها ضارة بصحتك أيضًا، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد كل ساعة أو نحو ذلك لإرخاء جسدك، حاول أن تمدد جسدك، واشرب الماء أو العصير أثناء الاستراحة لتجديد نشاط الجسم، وفقًا لخبراء الصحة، فإن تمارين الإطالة تساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم.

 

-النوم جيدًا: 

في أيام الدراسة من الضروري توفير ما لا يقل عن 8-9 ساعات من النوم لإرخاء الجسم والعقل، في حالة عدم قيامك بذلك يتطلب الأمر تدخل الوالدين في إعادة جدولة الجدول الزمني الخاص بك لتحقيق التوازن.

 

- تدوين الملاحظات: 

أثناء التحضير للامتحانات أو مراجعة الفصل، قم بتدوين التواريخ والأحداث المهمة والأشخاص والحوادث، هذه مفيدة جدًا في هيكلة المراجعة النهائية وفي قاعة الامتحان فهي فعالة في جعل إجاباتك غنية بالمحتوى.

 

- اكتب بشكل مقروء: 

هذا هو واجب الآباء والمعلمين أن يذكروا الأطفال حول الكتابة بشكل مقروء، غالبًا تحت ضغط الامتحان، لا يهتم الأطفال بكتاباتهم ويحاولون إنهاء الورق في الوقت المحدد، لهذا السبب يُقترح ممارسة الورق الوهمي في الفصول الدراسية بالمدرسة والمنزل لتحسين مهارات إدارة الوقت.

 

- استخدام أقلام التظليل:

يسهل استخدام أداة التمييز على الفاحص فهم معرفتك بالموضوع ويساعد أيضًا في تكوين انطباع جيد، كما أن استخدام قلم التمييز أثناء التحضير للاختبار يساعدك على تذكر جوانب مهمة من الموضوع.

 

-العناوين الفرعية:

 أثناء الإجابة، استخدم دائمًا الرؤوس والعناوين الفرعية للتعامل مع جميع الموضوعات، يسهل على الممتحن فهم كل ما تمت الإجابة عليه ، كما أنه يبدو أنيقًا. 

استخدم الفقرات أثناء الإجابة لتجنب الالتباس وتقديم معلومات متسلسلة.

امتحانات الثانوية العامة نصائح للطلاب الثانوية العامة الامتحانات الخوف

موضوعات متعلقة

قبل امتحانات الثانوية العامة.. جمال شعبان يكشف عن أطعمة تمنع النسيان

هاني الناظر يكشف عن نصائح لـ طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مطران المنيا يترأس صلاة القداس لطلاب الثانوية العامة.. ويوجه لهم 5 نصائح للتفوق

قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح مصيرية للوالدين لإنجاح أبنائهم

لمحبي السفر فى الصيف.. 4 خطوات مهمة قبل تركيب صندوق السقف

خطيب المسجد الحرام: من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله عليه أكمل

برئاسة مايا مرسي|تسليم شهادات التقدير للفائزين بجوائز منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة

" أيفر جيفين" لم تغادر بورسعيد .. تعرف على السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وفاة أم الأبطال .. موعد ومكان جنازة جيهان السادات

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ