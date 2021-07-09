قبل امتحانات الثانوية العامة.. 10 نصائح للطلاب لـ تغلب على الخوف

ساعات قليلة وتبد أ امتحانات الثانوية العامة مما يجعل الكثير من الطلاب يشعرون بالخوف والقلق.. فيما يلي 10 نصائح للتغلب على الخوف وتقليل القلق قبل امتحانات الثانوية العامة.

نصائح للطلاب للتغلب على الخوف قبل امتحانات الثانوية العامة

- ابدأ المراجعة مبكرًا:

ابدأ المراجعة قبل يومين من الاختبار، ويجب الاحتفاظ بليلة قبل الامتحان للاسترخاء ويجب على الطلاب محاولة التأمل للحفاظ على الهدوء والاطلاع على الصيغ والمعادلات في الليلة السابقة للامتحان.

ضع جدولًا زمنيًا خاصًا بك:

يجب على الطالب أن يضع جدوله الزمني للمذاكرة قبل الامتحانات.

- ضع خطة:

التخطيط للأشياء جيد دائمًا خلال وقت المذاكرة، فإن أفضل طريقة لفهم الموضوع من خلال الرسوم البيانية والصور، هذا يساعدك على فهم الموضوع بسهولة.

- خلط الموضوعات:

لا تركز أبدًا على موضوع واحد فقط في مثل هذه الحالات، يتم استبعاد الموضوعات الأخرى وفي اللحظة الأخيرة قد تفوتك بعض الفصول، يُنصح بعمل روتين وتخصيص بعض الوقت لكل موضوع يوميًا أو في أيام بديلة لإحداث التوازن.

- خصص وقتًا للاستراحة:

المذاكرة المستمرة لساعات طويلة ليست متعبة فحسب بل إنها ضارة بصحتك أيضًا، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد كل ساعة أو نحو ذلك لإرخاء جسدك، حاول أن تمدد جسدك، واشرب الماء أو العصير أثناء الاستراحة لتجديد نشاط الجسم، وفقًا لخبراء الصحة، فإن تمارين الإطالة تساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم.

-النوم جيدًا:

في أيام الدراسة من الضروري توفير ما لا يقل عن 8-9 ساعات من النوم لإرخاء الجسم والعقل، في حالة عدم قيامك بذلك يتطلب الأمر تدخل الوالدين في إعادة جدولة الجدول الزمني الخاص بك لتحقيق التوازن.

- تدوين الملاحظات:

أثناء التحضير للامتحانات أو مراجعة الفصل، قم بتدوين التواريخ والأحداث المهمة والأشخاص والحوادث، هذه مفيدة جدًا في هيكلة المراجعة النهائية وفي قاعة الامتحان فهي فعالة في جعل إجاباتك غنية بالمحتوى.

- اكتب بشكل مقروء:

هذا هو واجب الآباء والمعلمين أن يذكروا الأطفال حول الكتابة بشكل مقروء، غالبًا تحت ضغط الامتحان، لا يهتم الأطفال بكتاباتهم ويحاولون إنهاء الورق في الوقت المحدد، لهذا السبب يُقترح ممارسة الورق الوهمي في الفصول الدراسية بالمدرسة والمنزل لتحسين مهارات إدارة الوقت.

- استخدام أقلام التظليل:

يسهل استخدام أداة التمييز على الفاحص فهم معرفتك بالموضوع ويساعد أيضًا في تكوين انطباع جيد، كما أن استخدام قلم التمييز أثناء التحضير للاختبار يساعدك على تذكر جوانب مهمة من الموضوع.

-العناوين الفرعية:

أثناء الإجابة، استخدم دائمًا الرؤوس والعناوين الفرعية للتعامل مع جميع الموضوعات، يسهل على الممتحن فهم كل ما تمت الإجابة عليه ، كما أنه يبدو أنيقًا.

استخدم الفقرات أثناء الإجابة لتجنب الالتباس وتقديم معلومات متسلسلة.