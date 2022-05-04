بعد تأهل ليفربول .. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، وذلك بعدما قم بإقصاء فريق فياريال الإسباني من دور نصف النهائي.

حيث فاز فريق ليفربول على فياريال في مباراة الذهاب بنتيجة 2 /0 ، بينما فاز عليه أيضاً في لقاء الإياب بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين (5/2).

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، يوم السبت الموافق 28 مايو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية في باريس، بعدما تم نقله من ملعب سان بطرسبرج في روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد هذا المرة الثانية التي يستضيف بها ستاد دو فرانس لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وأن أقيمت مباراة نهائية للبطولة عام 2006، وجمع بين آرسنال وبرشلونة وتوج النادي الكتالوني حينها باللقب الثاني في تاريخه.