من الأفضل.. آراء المصريين في مسلسلات رمضان وأفلام العيد

رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء المواطنين حول أفضل مسلسلات هذا السباق الرمضاني بالإضافة إلى أفلام عيد الفطر المبارك.



وقال محمد سعيد إن مسلسل توبة يعد من أفضل مسلسلات هذا العام، مشيراً إلي إعجابه بفيلم زومبي للفنان علي ربيع.

ونوه مصطفي السباعي أن مسلسل الاختيار هو الأفضل علي الإطلاق لتوثيقه كافة الأحداث التاريخية التي واجهت مصر في ظل الظروف العصيبة.

ولفت الكيلاني محمد أن النجمين أحمد حلمي وتامر حسني يتألقان في أفلامهما هذا العام.

وأختتم منصور خلف أن مسلسل الكبير أوي ٦ هو الذي تفوق علي جميع المسلسلات بسبب ما صنعه من كوميديا بين المصريين، وهذا ما يحتاجه المواطنون الآن.