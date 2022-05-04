المجر ترفض اقتراح أوروبا حول حظر النفط الروسي

رفضت المجر، اليوم ، مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي، معتبرة أن من شأن ذلك أن ”يدمر كليا“ أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو، إن “المقترح لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه“.

وقبل هذا القرار، اعتبرت الحكومة المجرية، أنها لا ترى ”أي خطة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال من استخدام النفط الروسي إلى عدمه على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر“.

واستبعدت المجر حتى الآن دعم أي حظر استيراد، وأشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أقام علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السنوات الأخيرة، إلى اعتماد الدولة الواقعة في وسط أوروبا على الغاز والنفط الروسي.

ويأتي 65% من نفط المجر و85% من إمدادات الغاز من روسيا، بحسب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس.