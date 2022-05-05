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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن محي الدين: أنا حبيت شخصية "هارون" قبل ما أمثلها .. فيديو

الفنان محسن محي الدين
الفنان محسن محي الدين

قال الفنان محسن محي الدين إنه من قبل قبوله للدور شخصية "هارون" في مسلسل ملف سري جلس مع المنتج ريمون والمخرج حسن وقاموا بشرح الشخصية له بكل بساطة ووضوح.

وأضاف "محي الدين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن من خلال شرح المنتج ريمون لشخصية هارون جعله يحب تلك الشخصية من تصوره لها.

وتابع الفنان محسن محي الدين أن بعد قراءته لشخصية هارون بدأ في التفكير في كيفية لعب تلك الشخصية وتجسيدها بشكل مختلف، مشيرا إلى أن شخصية هارون لم تكن شريرة بالشكل الكبير كما يتصوره البعض.

وأوضح محسن محي الدين أن في نهاية المسلسل يكتشف الجميع أن شخصية هارون لم تكن شريرة ولكنه أراد أن يأخذ حقه في الميراث من أخيه.

محسن محي الدين الفنان محسن محي الدين مسلسل ملف سري دى ام سى رمضان

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