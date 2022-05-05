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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تصدر صورة المقصورة الداخلية لـ "بنتايجا" بقاعدة العجلات الطويلة

بنتايجا
بنتايجا

أصدرت شركة  بنتلي  للسيارات الفاخرة صورة تشويقية جديدة تُظهر الكابينة الداخلية المريحة والكبيرة لطرازها الجديد القادم الذي لم تكشف عن اسمه بعد، والذي يُرجح على نطاق واسع أن يكون "بنتايجا" الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ذات قاعدة عجلات طويلة.

تأتي الصورة الجديدة  بعد مقطع فيديو قصير ، كشفت عنه بنتلي الأسبوع الفائت  يشير إلى طراز جديد "طال انتظاره" من شأنه أن يضيف "بُعدًا إضافيًا لتشكيلة مركبات العلامة التجارية". يركز المقطع الدعائي على الجزء الداخلي من الباب الخلفي ، الذي يبدو أطول الموجود في بنتلي بنتايجا القياسية الحالية كما يظهر مضاءً بظلال أرجوانية مثيرة.

ستكشف  بنتلي  رسميا عن الطراز الجديد في 10 مايو الجاري ، وبذلك سيكون هو الفئة الخامسة في عائلة بنتلي بنتايجا ، حيث سينضم إلى السيارة القياسية ذات المحرك V8 ، والـ V6 الهايبرد بلج إن ، وبنتايجا S ، و Speed التي تتصدر النطاق. كما أنه من المتوقع لهذا الطراز الجديد أن يكون أغلى من النسخة القياسية والتي تبدأ من 155555 جنيهًا إسترلينيًا.

بنتايجا

تقديم الشركة الإنجليزية لنسخة من بنتلي بنتايجا ذات قاعدة عجلات طويلة فكرة موجودة  منذ عام 2016 ، عندما أخبر رؤساء الشركة لموقع Autocar أن نجاح وارتفاع مبيعات بنتايجا أثار نقاشًا داخليًا حول تقجيمها في عدة إصدارات واشكال مختلفة.

كان بنتايجا Mooted إصدارًا كوبيه ، وهو إصدار محدود الإنتاج عالي الأداء (وهو المعروف حاليا باسم بنتايجا سبيد بمحرك W12) وإصدار قاعدة العجلات الطويلة بدأت ترصده عدسات المصورين في الطرق العامة منذ عام 2020 وهو ما زال بالكسوة التمويهية يجري اختبارات قبل الدخول في مرحلة الإنتاج التجاري.

بنتايجا بنتلي SUV بنتايجا S بنتلي بنتايجا

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