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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عائلة القرآن.. أسرة تحفظ كتاب الله كاملا ببني سويف وهذه أمنيتهم| فيديو

عائلة قرآنية في بني
عائلة قرآنية في بني سويف

 " اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه"  .. حرص مواطن بسيط في محافظة بني سويف ، على الأخذ بنهج الحديث الشريف لرسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، بتحفيظ زوجته و أبنائه القرآن الكريم من الصغر كى يشفع لهم يوم القيامة ، وحمل على عاتقه هذا العبء .. واصل مع أولاده الخمسة الليل والنهار حتى وصل لهدفه وحفظ الأبناء القرآن الكريم، إنها حقًا عائلة قرآنية.

“صدي البلد”  ألتقي  والأسرة في غياب الأب  لوعكة صحية  مفاجئة أقعدته في المنزل ، في البداية  قالت الأم نجاة رجب عبدالناصر:" أحفظ القران انا وزوجي سبيحة عبدالعظيم وأولادنا  الخمسة  عبدالرحمن وسلمي وسارة و أنوار واروه سبيحة عبدالعظيم،  حرصنا علي تحفيظ الأبناء من سن 3 سنوات سنوات ألي أن من الله علينا بحفظه" . 

وأضافت الأم :"حفظت القرآن عن طريق السمع من خلال القنوات المتخصصة في القرآن الكريم  بالأحكام والتلاوة وبدأت اعلم أولادي الأجزاء الصغيرة الي ان يتم الطفل 7 سنوات  ويكمل حفظ القرآن كاملا بفضل الله ولم أجد صعوبة في ذلك".

وتابعت الأم : “إن رسالتها هي وزوجها  لأبنائهما المحافظة على كتاب الله لأن القرآن يحفظ أهله، فضلا عن الأجر الذي يحصلون عليه في الآخرة من شفاعة في القبر، وأنهما  حرصا على تحفيظهم القرآن لوجه الله وليس بهدف المال”.

ويقول "عبدالرحمن " الأبن الأكبر بالصف الثاني الثانوي  إنه يحفظ القرآن الكريم كاملا  منذ الطفولة وأتم ختم القرآن وهو بالصف الثالث الإعدادي ، مشيرًا إلى أن والده  ووالدته حرصا  على نشأتهم نشأة دينية وحبباهم  فى القرآن الكريم.

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وأشار “عبدالرحمن ” إلي  إنهم يحرصون على التحدى والمنافسة فيما بينهم فى جلسات الليل قراءة وتلاوة القرآن.

فيما قالت  سارة سبيحة  عبدالعظيم  بالصف الأول الثانوي  أنها  بدأت حفظ القران في سن 8 سنوات وأتمت حفظه   فى عمرالخامسة عشر.

فيما قالت انوار سبيحة بالصف الاول الاعدادي  انها تحفظ القران كاملا وكانت قد بدأت في حفظه وهي في الصف الثالث الإبتدائي.

وقالت اروة سبيحة بالصف الثالث الابتدائي انها علي وشك الانتهاء من حفظ القران كاملا فيما قالت سلمي سبيحة بالصف الخامس الابتدائي انها اتمت حفظ القران الكريم علي يد والدتها .

وفي النهاية تمنت الأم أن تزور بيت الله هي وزوجها وأولادهم الخمسة دفعة واحدة .

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