توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية و25 ألف وجبة إفطار في بني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على حجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير في تنمية المجتمع السويفي بشكل عام ، وبصفة خاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كافة الجوانب ، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير جهود مؤسسة مصر الخير، والذي عرضته حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ، والتي أوضحت أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة خلال الشهر الفضيل ، نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية ، وتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير كافة التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام المؤسسة " على مدار الشهر الكريم"بتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، و500 كارت مواد غذائية ، و4500 وجبة سحور ، و25 ألف وجبة إفطار ،200 كارت ملابس للأطفال لشراء ملابس العيد تكلفة الكارت 250 جنيها للطفل الواحد بإجمالي 50 ألف جنيه ، و33 طنا من الحبوب كزكاة فطر علي الأسر المستحقة، وتوزيع 300 سند عيلة ، وهو عبارة عن 6 كروت للأسرة الواحدة بقيمة 1200 جنيه للأسرة، لشراء احتياجاتها من المواد التموينية والسلع دون التقيد بمكونات الكرتونة.