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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التمرين.. 4 عصائر صحية غنية بـ البروتين

4 عصائر صحية غنية
4 عصائر صحية غنية بـ البروتين

بعد الانتهاء من التمرين الشاق، فإن أول شيء نجري من أجله هو كوب من الماء ومع ذلك، هذا لا يكفي،  لقد استهلك الجسم طاقة ثمينة أثناء التمرين ويحتاج إلى إعادة التزود بالطاقة،  خاصة إذا كنت قد مارست تمرينًا لرفع الأثقال، فستحتاج إلى البروتين لاحقًا للمساعدة في إصلاح الأنسجة العضلية التالفة.


يضمن لك التزود بالطاقة بشكل صحيح بعد التمرين التعافي وعدم الشعور بالتعب والضباب،  إذا تم إهمال الشفاء ، فسوف تتعرض عضلاتك للخطر ، مما قد يزيد من فرصة الإصابة.


وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الخفيفة غير الصحية ، مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة،  إذا وجدت صعوبة في تناول الطعام أو تحضير وجبة بعد التمرين ، أو إذا كنت ببساطة في عجلة من أمرك يمكنك تجربة هذه العصائر الغنية بـ البروتين اللذيذة بعد التمرين والتي ستمنحك الطاقة لبقية اليوم.


-عصير الموز وزبدة الفول السوداني
مزيج كلاسيكي من زبدة الفول السوداني والموز يجعل من أفضل عصائر البروتين بعد التمرين،  باستخدام حفنة من المكونات - زبدة الفول السوداني والموز والحليب والعسل - يمكن تحضير عصير التمرين الشهير هذا بسهولة،  يوفر الموز المجمد أو الطازج نكهة وقوامًا كريميًا ، بالإضافة إلى بعض الكربوهيدرات الصحية،  يمكنك أيضًا إضافة مغرفة من مسحوق بروتين مصل اللبن ، الذي له نكهة ناعمة وطبيعية.


-عصير فطور شوفان فراولة
هذا العصير الجميل وردي اللون مع قوام كريمي غني، هذه الوصفة النباتية مصنوعة من حليب الصويا والفراولة والموز والشوفان، هذا العصير ممتلئ للغاية ، ومثالي للأشخاص الذين يستعجلون في الصباح. على أي حال ، فهو مشروب ممتاز بعد التمرين في أي وقت من اليوم.


- عصير الوحش الأخضر
سموذي رائع آخر بعد التمرين سيبقيك ممتلئًا لساعات، تم تحضير هذا العصير الرائع من الموز وزبدة الفول السوداني والحليب والسبانخ، يمكنك أيضًا إضافة بعض مسحوق البروتين إذا أردت.
إذا كنت تشك في طعم السبانخ ، فلا داعي للقلق، سيغطي طعم الموز وزبدة الفول السوداني معًا طعم السبانخ تمامًا، للحصول على طعم أفضل ، يمكنك تجميد الموز والسبانخ مسبقًا واستخدامهما في العصير بعد التمرين.


-عصير قهوة
إذا كنت ترغب في الحصول على جرعة من الكافيين بعد التمرين ، فابحث عن مشروب القهوة، يُمزج جرعة واحدة من الإسبريسو مع مغرفة من مسحوق بروتين الفانيليا والموز المجمد والحليب، أضف مكعبات الثلج حسب الذوق .
المصدر: timesofindia
 

التمرين نظام غذائى البروتين ​​​​​​​health Sports Fitness

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