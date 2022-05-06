بعد الإعلان عن بطولة لاس فيجاس..حلبة ميامي في الفورمولا 1 تهدد استمرار الكلاسيكية

تستعد مدينة ميامي لاستقبال الجولة الخامسة من سباق فورمولا 1 في موسم 2022 لأول مرة وسط حالة كبيرة من الترقب والانتظار وحماس عشاق السرعة.

وفقا لموقع "موتور سبورت" الرياضي، مع زيادة شعبية سباق الفورمولا وان بسبب سلسلة الأفلام الوثائقية "قد للنجاة" التي عرضتها شبكة "نتفليكس" أصبحت عدة دول تتصارع لاستضافة إحدى البطولات وكان أحدث المنضمين لروزنامة عام 2023 مدينة لاس فيجاس، بينما عدد من الدول ما زال يأمل أن توافق إدارة "فيا" الاتحاد الدولي للسيارات على وضعها في روزنامة المواسم القادمة، و لحجز مكان لاستضافة بطولة من الفورمولا 1 .

فيما أكد "زاك براون" المدير التنفيذي لفريق "مكلارين" بأن نجاح جولات الفورمولا واحد على الحلبات الجديدة، لن يُنظر إليه على أنه تهديد لحلبات عريقة وكلاسيكية مثل موناكو‘ إذ انتشرت شائعات مؤخرا مفادها أن "فيا" في طريقها للتخلي عن الحلبات القديمة لصالح أماكن تواجد جديدة، وما أكد هذه الشائعات انضمام حلبة ميامي للمرة الأولى وكمية الرعاة والاهتمام التي حظيت بهم، ولكن "براون" أشار إلى أن هذا الاهتمام والتوسع لا يعني التخلي عن الحلبات القديمة بل هو نوع من الارتقاء باللعبة ككل وتحسين لنوعية البطولة، مؤكدة أن كل حلبة لها خصائصها ومميزاتها ولا تمتاز بطولة عن بطولة أخرى.

مع سعي المدراء في فيا لإدخال عدة حلبات جديدة في الروزنامة فمن الممكن على المدى البعيد حلبات مثل موناكو تفقد مكانتها التقليدية في الفورمولا 1، وكانت إحدى الاقتراحات على سبيل المثال، أن فرنسا قد تخسر موقعها الثابت ضمن الروزنامة في كل موسم بحيث تتناوب مع جائزة ألمانيا الكبرى كجزء من صفقة جديدة.

وبسؤاله عن رأيه في عملية التناوب، وافق "براون" على الفكرة مشيرا إلى أن مثل هذا السيناريو بتناوب الجولات سيكون مثاليا للفورمولا وان، مضيفا "أعتقد أن هناك طلبا متزايدا على التواجد في جنوب أفريقيا وغيرها، ولا يمكننا لوجستيا وضع أكثر من 23 جولة في الروزنامة السنوية، سنصل إلى المرحلة التي يكون فيها عدد الحلبات المتاحة أكثر من الجولات السنوية الجميع يشعر أن عدد 23 جولة في الموسم هو الرقم الأقصى. لذا إذا وضعنا 17 جولة ثابتة و5 متبدلة كل عام، سنبقى ضمن دائرة 23 جولة".