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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: الأهلي يحترم وفاق سطيف.. وجاهز لمباراة الغد

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي سيواجه فريقا كبيرا غدا في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو  فريق وفاق سطيف  الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء  التحضير للمباريات .. نحترم المنافس  ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم  فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لديه خبرات، وادى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا وفاق سطيف الجزائري الفريق الجزائري

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