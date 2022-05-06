مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية وملاكي ببني سويف

لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، بعد كمين الأزهري أمام شركة الكهرباء وسط مدينة بني سويف، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق .

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثة تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بعد كمين الأزهري أمام محطة الكهرباء، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، ووجّه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب لقسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، أشرف إسحاق سعد 44 سنة، ومقيم قرية بني بخيت دائرة مركز بني سويف، جثة هامدة، وتم إيداعه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة والشرطة.

فيما تم نقل هاني شاكر جرجس 19 سنة، يقيم بقرية بلفيا دائرة مركز بني سويف، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى، إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.