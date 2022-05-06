مصرع طفلين مصريين أثناء ذهابهما لأداء العمرة بالسعودية|صور

سادت حالة من الحزن الشديد قرية كيمان المطاعنة بمركز اسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة ، اثر مصرع طالبين أثناء أدائهما مراسم العمرة بدولة المملكة العربية السعودية.

وتعود أحداث الواقعة الى قيام الدكتور الشافعي حسن أبو دوح، والمقيم بالسعودية برفقة ابنائه الثلاثة لعمل عمره وأثناء قيادته السيارة حدث حادث تصادم بسيارة أخرى ، أدى الى مصرع نجليه كريم الشافعي 11 عاما و عمر الشافعي ويبلغ من العمر 3 سنوات، فيما أصيب وهو ونجله الثالث محمد الشافعي 15 سنة .

واكد مصدر مقرب من عائلة المجني عليهم بأنه تم دفن جثث الطفلين بمنطقة البقيع بالسعودية ومازال الطبيب ونجله الثالث يتماثلون للشفاء داخل احدى مستشفيات السعودية مشيرا بانه حتى الان لم يتم عمل اى سرادق عزاء للمجنى عليهم بمحافظة الأقصر.

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