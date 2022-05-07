صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

وشاركت غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات في أحدث ظهور لها من إيطاليا، مستمتعة بوقتها مع أسرتها، حيث ظهرت غادة عبد الرازق بعد فقدانها الكثير من وزنها، مما جعلها تبدو بصورة مختلفة عن الفترة الماضية وهي برفقة زوجها.

الجمهور ينتقد نحافة غادة عبد الرازق

يبدو أن فقدان الكثير من الوزن، ليس أمرا محببا في بعض الأحيان، حيث انتقد الجمهور إطلالة غادة عبد الرازق الأخيرة مع أسرتها، والتي أظهرت فقدانها الوزن بصورة مبالغ فيها كما وصفها البعض.

جاءت تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لغادة: "خسيتي أوي كده ليه، وأنا بحبك بس اتغيرتي، الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها، كده أوفر يا ست غادة الإستايل غير لائق، ليه الرجيم القاسي ده، ما عرفتك والله، خاسة أوي، انتي قمر في كل حالاتك بس خاسة أوي، ومخليكي مش حلوة، أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق"، وغيرها من التعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عمليات الشير للصور على جروبات مختلفة.

وتكهن عدد من المتابعين، بسبب فقدان غادة لوزنها، حيث أكد البعض أن نحافتها مرضية، وربطوا ذلك بشائعة إصابتها بالسرطان، وقال آخرون إنها أجرت عملية شفط دهون.

غادة وأسرتها في روما

وطارت غادة عبدالرازق، الى العاصمة الايطالية روما، بصحبة عائلتها وأسرتها وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونشرت غادة، فيديوهات أظهرت استمتاعها مع زوجها وابنتها روتانا وحفيدتيها، ولميس ابنة شقيقتها يسرية وزوجها، في روما، ونالت الفيديوهات الكثير من التعليقات الإيجابية حول تجمعها مع عائلتها، ودعا لهم كثيرون باستمرار التجمع الأسري المبهج، كما نالت حفيدتيها الكثير من التعليقات التي أشادت بجمالهما وبراءتهما وهما تمازحان جدتهما غادة عبد الرازق أثناء سيرهن في الشارع الإيطالي سوياً.

تجميل حسب الدور

وكانت غادة عبدالرازق، كشفت مؤخرا عن رأيها في إجراء عمليات التجميل، وقالت في حوار لها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "التفكير في عمليات التجميل بالنسبالي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة، بقول لأ سيبيها تظهر".

وأضافت: "لو الدور يتطلب لبس ومكياج وكده، ممكن أعمل في وشي حاجة، أو أكبر بوقي مثلا، حاجات بسيطة، لكن مقدرش ألعب في ملامح وشي، لأني عملت مرة عملية سودة من سنتين عند دكتور بوظت وشي، قعدت سنة ونصف بظبط فيه بعدها".