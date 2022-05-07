عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الجونة

تدريبات قوية لفريق
تدريبات قوية لفريق سيراميكا كليوباترا

واصل فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، وجهازه المعاون الكابتن أحمد عبد العزيز المدرب العام، والكابتن صلاح أمين، والكابتن هاني العجيزي مدربا الفريق.

كما خاض حراس مرمى سيراميكا كليوباترا تدريبات صباحية إضافية تحت قيادة أحمد ناجي مدرب الحراس الجديد استعدادا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة ١٨ من بطولة الدورى المصري الممتاز.

كما تضمن التدريب وحدات بدنية تحت إشراف جيمس ويليام، أخصائي الأحمال من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.

تعليمات المدير الفني 

شدد الكابتن أحمد سامي على اللاعبين بأن المعيار الأساسي للمشاركة في المباريات هو الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر.
 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ١٨ من بطولة الدوري.

سيراميكا كليوباترا الدفاع الجوي احمد سامي أحمد عبد العزيز صلاح أمين هاني العجيزي احمد ناجي الدوري المصري الجونة جيمس ويليام ملعب المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الجونة.. تدريبات صباحية إضافية لحراس سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل إصابة محمد حسن

ترشيحاتنا

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة

استخراج مسمار من داخل القصبة الهوائية لطفل في المنيا

فضل المواظبة على قيام الليل .. 9 أمور اغتنمها الآن

كوبا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 18 قتيلاً و74 جريحا

وزير الأوقاف: فتح المساجد والأضرحة بعد الرجوع للجنة الأوبئة والجوائح الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ