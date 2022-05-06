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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الجونة.. تدريبات صباحية إضافية لحراس سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض حراس مرمي سيراميكا كليوباترا، تدريبات صباحية إضافية تحت قيادة أحمد ناجي مدرب الحراس الجديد استعدادا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة ١٨ من بطولة الدورى المصري الممتاز.

 

وواصل فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته مساء أمس الخميس بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، وجهازه المعاون الكابتن أحمد عبد العزيز المدرب العام، والكابتن صلاح أمين، والكابتن هاني العجيزي مدربا الفريق.

 

كما تضمن التدريب وحدات بدنية تحت إشراف جيمس ويليام، أخصائي الأحمال من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.

 

كما اشتمل على تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة الكابتن أحمد ناحي مدرب حراس المرمى

 

وشدد الكابتن أحمد سامي على اللاعبين بأن المعيار الأساسي للمشاركة في المباريات هو الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر.

 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ١٨ من بطولة الدوري.

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سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا احمد سامي

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