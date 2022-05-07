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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الموسم .. مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع بوجبا خلال فترة الإنتقالات

بوجبا
بوجبا

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مان يونايتد، خلال فترة الإنتقالات القادمة، في صفقة مجانية.

ولم يجدد بوجبا تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد حتى الآن، وينتهي تعاقده مع الشياطين الحمر نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرغب في اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا، وأن المدرب الإسباني يرغب في ضم لاعب وسط قوي بديل لـ فيرناندينيو الذي سيرحل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.

واختتمت الصحيفة أن انتقال بوجبا إلى مان سيتي قادماً من الشياطين الحمر ستعد صفقة الموسم، لافتة إلى أنه لم يحدث انتقال من اللاعبين بين الناديين منذ صفقة كارلوس تيفيز عام 2009.

مان سيتي بوجبا مان يونايتد أخبار عالمية صفقة الموسم

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