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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عام حزين.. رياض محرز يودع 5 بطولات والبريميرليج الأمل الوحيد

رياض محرز
رياض محرز

نجح فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد في إقصاء نظيره فريق مانشستر سيتي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه في إياب دور نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

 

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز هدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الوحيد في شباك البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى الميرنجي من قذيفة صاروخية سكنت الشباك.


2022 يعتبر عاما حزينا على نجم الجزائر رياض محرز حيث ودع رفقة منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا التى أقيمت منافساتها فى الكاميرون من دور المجموعات وفشل منتخب الخضر فى بلوغ نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ على يد منتخب الكاميرون بقيادة اليو سيسيه.

 

وفاد الدولي الجزائرى رياض محرز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الاسباني بيب غوارديولا إلى الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في مباراة الإياب امام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ويعتبر أفضل مواسم الدولي الجزائري رياض محرز على المستوى التهديفي الذي صادف خروجه خالي الوفاض من خمس بطولات وهي كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

 

وتعد منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الحالي آخر أمل لمحارب الصحراء الجزائرى رياض محرز كي لا ينهي عامه الرائع كموسم صفري دون حصد أي بطولة محلية أو قارية.

 

صدى البلد استعرض أبرز أرقام الجزائرى الدولي رياض محرز بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم  الحالي.

 

شارك الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريق مانشستر سيتي في 42 مباراة.

 

نجح الجزائري الدولي رياض محرز فى تسجيل 23 هدفا خلال الموسم الحالي فى مختلف المسابقات المحلية والقارية.

 

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي فى صناعة 9 تمريرات حاسمة فى جميع البطولات.

 

استطاع الجزائري رياض محرز المساهمة في 32 هدفا خلال الموسم الحالي  مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

مصير غامض لـ رياض محرز 

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت عن مصير الدولي الجزائري رياض محرز مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم وإمكانية رحيله عن منافسات دوري البريميرليج.

 

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي ميلان الإيطالي يسعى إلى ضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وشددت التقارير الإعلامية على أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سوف ترحب ببيع الدولي الجزائري رياض محرز فى الصيف القادم.

 

وأفادت التقارير الإعلامية، أن اللاعب الجزائري رياض محرز ليس لديه رغبة في تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023.

 

كان صدى البلد استعرض أبرز أرقام الجزائرى الدولي رياض محرز بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم  الحالي.

 

شارك الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريق مانشستر سيتي في 42 مباراة.

 

ونجح الجزائري الدولي رياض محرز فى تسجيل 23 هدفا خلال الموسم الحالي فى مختلف المسابقات المحلية والقارية.

 

وساهم الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي فى صناعة 9 تمريرات حاسمة فى جميع البطولات.

 

واستطاع الجزائري رياض محرز المساهمة في 32 هدفا خلال الموسم الحالي  مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

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