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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار ايجل 580 موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار ايجل 580 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة ايجل 580 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 10 الاف و 20 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

ايجل 580 موديل 2022 

تأتي السيارة ايجل 580 موديل 2022 بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات شكل عرضي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى نسبة طول بلغت 4680 مم، وبعرض يبلغ 1845 مم، و 1715 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2780 مم.

ايجل 580 موديل 2022 

وتستمد السيارة ايجل 580 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي طراز CVT.

ايجل 580 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة ايجل 580 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومع تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

ايجل 580 موديل 2022 

ودعمت السيارة ايجل 580 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع كاميرا 360 درجة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ونظام صوتي وترفيهي.

 

أسعار السيارة ايجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الاولى ايجل 580 موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلاً من 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية ايجل 580 موديل 2022 بقيمة قدرها 420 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

إيجل البلشي موديل 2022 إيجل 580 موديل 2022 اسعار السيارة ايجل 580 موديل 2022

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