تلاميذ 4 ابتدائي يؤدون امتحانات الترم الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية

يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الاثنين 9 مايو 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم.

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :

حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات.

حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان.

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب .

منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة.

لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان .

يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.

يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :