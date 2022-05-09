عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلاميذ 4 ابتدائي يؤدون امتحانات الترم الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الاثنين 9 مايو 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم  والمهارات المهنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم.

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي : 

  • حظر الغش في اللجان ، ويتم  محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات.
  • حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان.
  • حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب .
  • منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة.
  • لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان .
  • يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.
  • يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة.
  • تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة. 
     
txt

وزير التعليم: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

txt

وزير التعليم ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :

  • اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠).
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).
  • تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.
  • مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.
  • يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)  على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.
  • التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند  حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.
  • يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.
  • في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصف الرابع الابتدائي تلاميذ الرابع الابتدائي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني يزور دولة خليجية بعد زيارة أمير قطر المرتقبة لـ طهران

تلاميذ 4 ابتدائي يؤدون امتحانات الترم الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة..اليوم

10 الاف جنيه ..زيادة في أسعار هيونداي I10 موديل 2022 |صور

الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات بقانون التأمينات والمعاشات

قيثارة السماء.. الشيخ محمد رفعت أقام أول مدرسة للتجويد وتوفى يوم مولده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ