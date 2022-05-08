وزير التعليم ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم كل ما تم تداوله بشأن تحميل طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مسئولية طباعة ورقة المفاهيم التي سيتم الاستعانة بها في كل امتحان من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الالكترونية المرتقبة.

وقال وزير التربية والتعليم: نؤكد أن الطلبة ليس مطلوب منهم أن تطبعوا أي ورق متداول ، مشيرا الى ان المدارس هي التي سوف تتولى مسئولية توفير ورق المفاهيم لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وقت الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن “ورقة المفاهيم” التي أعلنت الوزارة عن اتاحتها للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، هي ترجمة لمصطلح اجنبي اسمه "concept sheet” او "formula sheet” .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في الحقيقة ان “ورقة المفاهيم” ليست ورقة مثلما فهم البعض ، وانما هي عبارة عن "كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه" .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم إعداد “ورقة المفاهيم” او “كتيب المفاهيم” الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة ، عن طريق مختصين في كل المواد.

وكان قد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الإدلاء بأول تعليق له على ما أثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ، حول الاحتجاج على قرار إلغاء نظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن لم نلغي الاوبن بوك كما يتردد!

وأضاف وزير التربية والتعليم : “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ ، مشيراً إلى أن هذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم" .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن كراسة المفاهيم هي مصدر ثري للمعلومات أيضا بديلا عن الوسائل الأخرى.