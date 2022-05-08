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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي يلتقي مدير التعليم بالبنك الدولي لمناقشة إنجازات النهوض بالمنظومة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور طارق شوقي بالدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي وقيادات مجموعة التعليم بالبنك الدولي.

 

وخلال هذا اللقاء ، تمت مناقشة إنجازات مصر في النهوض بنظامها التعليمي والخطط المستقبلية للإسراع في تحقيق أهداف المشروع.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدولة الرياض لحضور فعاليات  المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢.

 

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة داخل مدرسة البث الفضائي بحي الواحة بمدينة الرياض.

 

ويشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو.

 

وغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودي معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.

 

وحضر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية في ظل التحديات''، بمشاركة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، ومعالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها، خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

 

جدير بالذكر أنه يشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ ،  ٢٣ دولة وما يزيد عن ٥٠ مختصا وخبيرا بالتعليم وتتضمن الفعاليات ١١ جلسة كما يتضمن المعرض ١٥٢ عارضا دوليا و ١٢١ ورشة عمل.

 

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