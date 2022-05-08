وزير التعليم: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

كشف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات انطلاق امتحانات صفوف النقل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في اللجان.

وقال طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد: “أعطيناء توجيهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في اللجان خلال امتحانات فصول النقل”.

وأضاف طارق شوقي، أن الأمور مستتبة في كل الصفوف الدراسية في امتحانات النقل.

وتابع طارق شوقي، أن هناك تقليل بأعداد الطلاب في اللجان والالتزام بإجراءات كورونا في اللجان، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتا إلى أنه لا تخفيف للاجراءات الاحترازية لكورونا.