ضبط شقيقين لاتجارهما في مادة الشابو المُخدرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شقيقين في الثلاثينات من العُمر؛ لاتجارهما في مادة الشابو المُخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بتحرير محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار كلاً من:"حماده ج ع خ- 34 سنة- عاطل- ويقيم بمحافظة الجيزة- وله محل إقامة أخر دائرة قسم طهطا- والسابق إتهامه في القضية مخدرات، شقيقه علي ج ع خ- 32 سنة- عاطل- ويقيم دائرة قسم طهطا"، في المواد المُخدرة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، شنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك معضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما دائرة قسم طهطا وبحوزتهما كمية من مُخدر الشابو تزن حوالي 25 جرام وكمية من مادة الحشيش المُخدر تزن حوالي 100 جرام، وميزان حساس وسلاحين أبيضين "مطواة"، وهاتفي محمول، ومبلغ 1200 جنيهًا، وأدوات تعاطي مخدر الشابو.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس؛ لإعداد المُخدر للبيع والهاتفين للإتصال بعملائهما من المُتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.