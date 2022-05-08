عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، عن حصول الجامعة على المركز 713 عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، والذي يضم 8084 جامعة على مستوى العالم، ويهتم بتصنيف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال استخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الاداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على الويب.

وأوضح عبد الخالق، أن هذا التصنيف يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات مُختلفة، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومُخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن (100) بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.

بـ 850 ألف جنيه.. ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مُخدر الشابو في سوهاج

يذكر أن تصنيف سيماجو الإسباني لهذا العام ، شهد تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية، والذى يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي فى مصر، وكذلك الجهود المبذولة من جانب الجامعات المصرية لتحسين تصنيفها عالميًا.

سوهاج جامعه الإسباني سيماجو جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

ضبط 350 شيكارة كيماوي محظور تداوله بالأسواق في سوهاج

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن عقوبات جديدة على روسيا

الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم داخل النادي الأهلي

مان سيتي يتقدم بهدفين على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مفتي لبنان:مواجهة الإرهاب واجب ديني ووطني.. وحادث سيناء اعتداء على الأمن العربي

اتحاد الصحفيين العرب: الهجوم الإرهابي بسيناء عمل جبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

فيديو

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

رد فعل بوسي شلبي بعد تقليدها.. علقة لمريهان حسين ورحمة أحمد دورها جاي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ