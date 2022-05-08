جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، عن حصول الجامعة على المركز 713 عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، والذي يضم 8084 جامعة على مستوى العالم، ويهتم بتصنيف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال استخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الاداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على الويب.

وأوضح عبد الخالق، أن هذا التصنيف يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات مُختلفة، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومُخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن (100) بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.

يذكر أن تصنيف سيماجو الإسباني لهذا العام ، شهد تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية، والذى يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي فى مصر، وكذلك الجهود المبذولة من جانب الجامعات المصرية لتحسين تصنيفها عالميًا.