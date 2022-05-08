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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 850 ألف جنيه.. ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مُخدر الشابو في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاملين "أبناء عمومة"؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفة، وخاصة مُخدر الشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بضبط عاملين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي دائرة المركز، وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو وطبنجةصوت وميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة" وهاتفي محمول ومبلغ مالي.

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وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، قررا حيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 850 ألف جنيه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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