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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين الهجوم الإرهابي على محطات المياه في سيناء

رئيس المجلس العالمي
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

أبدى المجلس العالمي للتسامح والسلام استنكاره وإدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغاشم والذي استهدف محطات رفع المياة في غربي شبة جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية والمخصصة لزراعة واستصلاح أراضي سيناء مما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من رجال القوات المسلحة المصرية.


وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس منتدي باريس العالمي للسلام والامن والتنمية ورئيس المكتب التنفيذي للأتحاد العام للخبراء العرب ورئيس البرلمان العربي السابق علي تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية ومساندتها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها مؤكدا أن هذا الاستهداف الغادر الذي يأتي بعد انحسار قوي الشر والظلام والارهاب وانعدام حدوث اية عمليات ارهابية في سيناء منذ عدة سنوات وهو ما يعني شعور قوي الشر والظلام والارهاب الاسود باليأس علي الارض بعد امتداد عمليات البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبري ربوع سيناء.


ويتقدم المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومتها وشعب مصر الكريم بخالص العزاء وصادق المواساة متمنيا الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للمصابين وان يحفظ الله العلي القدير علي جمهورية مصر العربية استقرارها لتكون علي الدوام واحة للأمن والامان وصرحا عظيما من صروح السلام والتقدم والرخاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع .

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