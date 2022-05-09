زيادة سعرية لـ هيونداي i10 موديل 2022

طرحت شركة هيونداي ، موديلها الجديد 2022 من السيارة طراز i10 ، التى تنتمى إلى فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة ، منذ فترة داخل السوق المصرى.

هيونداي i10 موديل 2022

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي ، شهدت السيارة هيونداي i10 موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الأخرى وصلت الى 10 آلاف جنيه، على الفئتين المطروحين لها بالسوق المصرى .

جاءت السيارة هيونداي i10 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 3670 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1680 مم، و 1480 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 252 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط قياسها 15 بوصة.

هيونداي i10 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة هيونداي i10 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 118 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

وظهرت السيارة هيونداي i10 موديل 2022 على بعض التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة، مع إمكانية دعم التطبيقات الحديثة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ونظام صوتي وترفيهي.

هيونداي i10 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي i10 موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBDالخاص بالتوزيع الالكتروني، بالاضافة إلى وسائد الحماية AIRBAGS الخاصة بالمقاعد الامامية، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

هيونداي i10 موديل 2022

اما عن أسعار هيونداي i10 الجديدة :

- فئة سبيريت 275 ألف جنيه بدلاً من 265 ألف جنيه

- فئة إليت 285 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه