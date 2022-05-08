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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أغلى 5 سيارات سيدان في السوق المصرية

مرسيدس
مرسيدس

أصبح شراء السيارات ، داخل السوق المحلي المصري، أمر مرهق بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطرازات المختلفة للشراكات العالمية، والتي تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتعتبر السيارات السيدان ، من أهم فئات السيارات التي تعتمد عليها الأسرة المصرية فى حياتها اليومية ، لذلك تبقى هذه الفئة هى الأكثر شراء داخل السوق المصري.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار أغلى 5 سيارات سيدان داخل السوق المحلى المصرى موديل 2022 .

1- لكزس LS 500

لكزس LS 500

- أوتوماتيك 2020 بسعة محرك 3500 CC وبسعر 5,000,000 جنيه

- أوتوماتيك 2020 بسعة محرك 3500 CC وبسعر 5,700,000 جنيه

- أوتوماتيك 2020 بسعة محرك 3500 CC وبسعر 6,250,000 جنيه

 

2- مرسيدس مايباخ

مرسيدس مايباخ

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 4000 CC تربو وبسعر 5,720,000 جنيه

 

3- بي ام دبليو 740

بي ام دبليو 740

- أوتوماتيك / PURE EXCELLENCE 2020بسعة محرك 3000 CC تربو وبسعر 2,600,000 جنيه

 

4- جاكوار XF

جاكوار XF

- أوتوماتيك / P250 PRESTIGE 2021  بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 1,350,000 جنيه

- أوتوماتيك / P250 R DYNAMIC 2021بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 1,390,000 جنيه

- أوتوماتيك / P250 R DYNAMIC AWD 2021  بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 1,490,000 جنيه

 

5- الفاروميو جوليا

الفاروميو جوليا

- أوتوماتيك / BASE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 635,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 695,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 695,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER PLUS 2020بسعة محرك 2000  CC وبسعر 770,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 795,000 جنيه

- أوتوماتيك / VELOCE 2020 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 809,000 جنيه

- أوتوماتيك / VELOCE 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 915,000 جنيه

- أوتوماتيك / QUADRIFOGLIO 2020بسعة محرك 2900 CC وبسعر 1,850,000 جنيه

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